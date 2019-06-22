Оглашен приговор кровожадной рязанской ревнивице

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-22T15:46:29+03:00

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21 июня в Рязанском районном суде оглашен приговор в отношении ранее не судимой местной жительницы, которая совершила покушение на убийство, и, кроме того, умышленно уничтожила чужое имущество путем поджога.

А все случилось из-за ревности. В апреле 2016 года женщина приехала на место жительства мужа, при этом вооружившись топором и ножом. Без лишних слов решительная сельчанка нанесла ему несколько ударов этими далеко не женскими предметами, а затем подожгла дом и уехала.

В судебном заседании ревнивица свою вину признала лишь частично. Рязанский райсуд все-таки признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п.п. «а,д,е» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации.С учетом смягчающих обстоятельств назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Реальное отбытие наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор может быть обжалован в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU