Андрей Кашаев поздравил рязанских победителей «Диктанта Победы»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-22T14:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

21 июня в Рязани подвели итоги акции «Диктант Победы», которая прошла 7 мая по инициативе партии «Единая Россия», и была приурочена к 74-летию Великой Победы. Награждение региональных победителей состоялось в рамках городской акции «Белый журавль». Ими стали три человека – учитель истории из города Рыбного Ольга Марцинкевич, главный бухгалтер ГАУ «Факел» из поселка Ермишь Ирина Мантрова и пятнадцатилетний ученик рязанской школы №1 имени Екимецкой Леонид Шестопалов.

Победителей поздравил региональный координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря рязанского отделения «Единой России» Андрей Кашаев. Примечательно, что в акции приняли участие представители практически всех возрастных групп и социальных слоев.

- Мы награждаем лучших участников всероссийской акции «Диктант Победы» в преддверии Дня памяти и скорби неслучайно. Это тот праздник, когда мы с особым трепетом, с особым чувством вспоминаем всех, кто подарил нам мирное небо над головой, – отметил Кашаев в своем приветствии. -Многие откликнулись на инициативу «Единой России». «Диктант Победы» будет проводиться ежегодно. Мы уверены, что с каждым годом участников будет все больше и больше.

Региональный координатор партпроекта обратил внимание на то, что по уровню организации Рязанская область была признана одной из лучших в стране. Андрей Кашаев поблагодарил всех участников «Диктанта Победы», особенно отметив при этом региональных победителей, и вручил дипломы и памятные подарки.

Чествование муниципальных победителей всероссийской акции в рамках партпроекта «Историческая память» пройдет в районах Рязанской области в День памяти и скорби, 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU