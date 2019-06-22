2019-06-22T10:16:51+03:00
Общество

22 июня Рязань помнит и скорбит со всей страной

Митинг в день 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошел на площади Победы
Иван АНТОНОВ
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. Фото: сайт "Рязанские ведомости".. Фото: сайт "Рязанские ведомости".
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Ровно в 4 часа в тысячах городов России зажглись свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Не стала исключением и Рязань. Ведь почти 300 наших земляков ушли на фронт — большая часть не вернулась к родному порогу. Торжественный митинг в день 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошел на площади Победы. Об этом рассказали журналисты «Рязанских ведомостей».

К Вечному огню с алыми гвоздиками в руках пришли ветеран Великой Отечественной Николай Кузьмич Чадаев, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, представители региональной и муниципальной власти. Не смотря на столь ранний час, в День памяти и скорби цветы к обелиску принесли активисты общественного движения «Волонтеры Победы» и других патриотических организаций.

Когда началась война, Коле было только 15 лет, но уже в 1943 году он был призван в действующую армию. На полях сражений Первого Украинского фронта старший сержант Чадаев, командуя противотанковым орудием, уничтожил 13 вражеских танков. При этом был ранен и контужен. В ходе боев был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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