В рязанском райцентре мотоциклист без прав врезался в «Газель»

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-21T18:15:06+03:00

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В пятницу, 21 июня, в райцентре Сараи произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовой «Газели». Известно, что автомобиль выполнял разворот от правой обочины и не заметил двигавшийся в это время по дороге мотоцикл. Водитель последнего попытался избежать столкновения, но уже на встречной полосе все же врезался в «Газель». После столкновения мотоцикл зацепил еще и стоявший на противоположной обочине УАЗ-«буханку».

Издательство «Пресса» сообщает, что в ДТП пострадали два человека: мотоциклист и его пассажир. Первый получил перелом запястья и ребер, второй - перелом двух пальцев.

Дорожные полицейские выяснили, что ни мотоциклист, ни водитель «Газели» не имели прав на управление транспортными средствами!

Водитель «Газели» признан виновным в аварии, а также оштрафован на 15 000 рублей за управление автомобилем без водительского удостоверения. Мотоциклист получил штраф за управление транспортным средством без прав категории «А», а также за перевозку пассажира без шлема.

ИСТОЧНИК KP.RU