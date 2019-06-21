2019-06-21T17:23:55+03:00
Происшествия

Огонь рязанского лесного пожара перекинулся на Московскую область

Площадь возгорания на московской стороне составляет 80 гектаров
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Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров.Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров.
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Третьи сутки на границе Рязанской и Московской областей бушует мощный природный пожар.

Началось возгорание 19 июня на территории военного полигона рядом с селом Сельцы Рыбновского района Рязанской области. С сухой травы, которая загорелась во время учебных стрельб из гаубиц и установок «Град», огонь перекинулся на лес.

Общую площадь пожара ни в Министерстве обороны РФ, ни в МЧС не комментируют. Судя по данным сайта «Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров» на 21 июня огонь бушует на 24,5 квадратных километрах.

Официально известно, что с территории Рязанской области пламя перекинулось в Подмосковье. В Луховицком районе горят 80 гектаров леса. С московской стороны для тушения также используется авиация. Тушение с земли осложняет труднодоступная, болотистая местность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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