2019-06-21T15:31:28+03:00
Происшествия

Под Рязанью сняли атмосферное явление, похожее на смерч

На деле это, вероятнее всего, пыльный вихрь
Антон КОНОВАЛОВ
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20 июня в Рязанской области запечатлели на видео атмосферное явление, похожее на смерч. Как сообщает издательство «Пресса», кадры сделаны в 13.29 в окрестностях Новомичуринска возвращавшейся в город семьей.

– Сначала мы подумали, что-то горит в поле. Присмотрелись, а это вихрь, - цитирует издание очевидицу.

На деле необычное зрелище может оказаться вовсе не смерчем, а пыльным вихрем. Первый формируется в грозовом облаке и спускается вниз в виде рукава или хобота, а второй возникает у поверхности земли при ее сильном прогреве солнечными лучами и поднимается на высоту до нескольких десятков метров. Никаких туч на видео нет, а указанное время – самый пик жары.

Пыльный вихрь в Пронском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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