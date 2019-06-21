В рязанском хозяйстве за ночь задохнулись сразу 2500 свиней

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-21T15:36:08+03:00

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В Сараевском районе Рязанской области – ЧП. На одном из крупнейших животноводческих предприятия региона массовый падеж скота, сообщает издательство «Пресса».

Беда случилась в ООО «Вердазернопродукт». В ночь на среду, 19 июня, здесь погибли около 2,5 тысяч свиней.

Материал, взятый с погибших животных, тут же отправили в областную ветлабораторию – причиной смерти могла быть и инфекция. Однако исследование эту версию не подтвердило.

– Животные погибли из-за удушья – отказала вентиляционная система комплекса, – пояснил позже начальник ветеринарной станции Сараевского района Алексей Новиков.

Трупы свиней утилизируют: сожгут на специальных предприятиях нашей и Липецкой областей.

ИСТОЧНИК KP.RU