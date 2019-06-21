Рядом с Солотчей загорелась трава – работают пожарные сразу двух ведомств

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-21T15:06:39+03:00

В Сельцах тем временем стихия все не утихает

Изменить размер текста: A A

Днем в пятницу, 21 июня, «Комсомолке» стало известно, что в районе поселка Солотча возник пожар.

Как сообщили редакции в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Рязанской области – загорелась трава. С огнем борются бригады Государственной противопожарной службы и Пожлеса.

Напомним, что в это же время в Рыбновском районе на военном полигоне в Сельцах полыхает огонь – уже третий день. Борются с ним полторы сотни человек, в ход пошла тяжелая техника БАТ и МТ-ЛБ, вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76. Только за сутки авиация сбросила воду 68 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU