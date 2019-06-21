Из-за аварийного ремонта холодную воду отключат на трех улицах Рязани

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-21T14:15:22+03:00

Ее не будет 6,5 часов

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В понедельник, 24 июня, в Рязани вновь будут перекрывать подачу холодной воды, сообщает пресс-служба горадминистрации. Отключение вызвано аварийной заменой задвижки Д-100, уточнили в МП «Водоканал города Рязани».

В итоге 9:30 до 16:00 ХВС не будет по адресам:

– ул. Ленинского Комсомола, д.91,91к1, 93, 93к1, 93к2, 93к3, 95, 95к1, 95к2, 95к3, 97 и 99;

– ул. Стройкова, д.88, 88к1, 90, 92 и 94/41;

– ул. 10-я Линия, д.35, 37, 37к1, 37к2 и 39.

Напомним, в тот же день на семи улицах облцентра на две недели отключат горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU