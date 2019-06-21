2019-06-21T13:54:27+03:00
Общество

На ремонт проверенной прокуратурой рязанской больницы выделили 5 миллионов

Часть потратят на терапевтическое отделение, часть – на филиал в Дягилеве
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Фото: Минздрав Рязанской области.Фото: Минздрав Рязанской области.
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На ремонт рязанской горбольницы №10 из областного бюджета выделили почти 5 млн. рублей, сообщает пресс-служба минздрава. Из них 3,6 млн. потратят на терапевтическое отделение, а 1,3 млн. – на приведение в порядок филиала в Дягилеве.

Чиновники от медицины отчитались, что за счет собственных средств больницы и спонсоров работы уже провели на первом этаже поликлиники, в ряде палат неврологического и гинекологического отделений, в инфекционном отделении. Именно состояние последнего вызвало много вопросов у прокуратуры при проведении совместной внеплановой проверки с Росздравнадзором и Роспотребнадзором. При этом ревизоры также не обнаружили в медучреждении важнейшего лекарства, которое назначали пациентам.

Также в минздраве упомянули, что в недавно открытом отделении гериатрии обустроили санитарные комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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