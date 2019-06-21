В Рязани открылся сезон рок-концертов на палубе теплохода

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-21T12:54:15+03:00

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Вечером 20 июня от берега Трубежа в Лесопарке отправился прогулочный теплоход, на 4 часа переименованный в «Непросыхающий». На его палубе были установлены музыкальные инструменты и звуковое оборудование. В отличие от обычных прогулок по Оке, пассажиры этого судна, купив билет, становились зрителями концерта двух рязанских рок-групп – «Карбофос» и «Сам фоти ту».

В нынешнем сезоне рок-концерт на теплоходе в четверг был первым, но сама традиция появилась еще 9 лет назад. Обычно маршрут пролегает вниз по Оке до одного из островов с пляжем, где зрители во время перерыва могут искупаться. По дороге туда играет одна группа, по дороге обратно – другая. Случалось, что на теплоходе выступали столичные знаменитости – например, экс-вокалист группы «Ария» Артур Беркут.

ИСТОЧНИК KP.RU