В этом году 100 баллов за ЕГЭ получили 33 юных рязанца
Стали известны результаты ЕГЭ еще по нескольким предметам, сообщает пресс-служба минобразования Рязанской области. Среди них есть и максимально возможные 100 баллов.
За единый государственный экзамен по русскому языку наивысшую оценку получили 17 человек, химию на 100 баллов сдали 9 школьников, физику – 5, историю – 2 выпускника.
Напомним, что до этого уже были известны результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) по другим предметам: 100 баллов по профильной математике получили два рязанских выпускника, один – по литературе.
Таким образом, максимально возможный результат в этом году у 36 выпускников школ области.
Кстати, стобальников по иностранному языку и географии в регионе на этот раз нет.
Но выпускные экзамены еще продолжаются – сейчас как раз резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сдал их вовремя, или выбранные этими школьниками предметы попали на один день.
ИСТОЧНИК KP.RU