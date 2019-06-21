В этом году 100 баллов за ЕГЭ получили 33 юных рязанца

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-21T13:58:04+03:00

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Стали известны результаты ЕГЭ еще по нескольким предметам, сообщает пресс-служба минобразования Рязанской области. Среди них есть и максимально возможные 100 баллов.

За единый государственный экзамен по русскому языку наивысшую оценку получили 17 человек, химию на 100 баллов сдали 9 школьников, физику – 5, историю – 2 выпускника.

Напомним, что до этого уже были известны результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) по другим предметам: 100 баллов по профильной математике получили два рязанских выпускника, один – по литературе.

Таким образом, максимально возможный результат в этом году у 36 выпускников школ области.

Кстати, стобальников по иностранному языку и географии в регионе на этот раз нет.

Но выпускные экзамены еще продолжаются – сейчас как раз резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сдал их вовремя, или выбранные этими школьниками предметы попали на один день.

ИСТОЧНИК KP.RU