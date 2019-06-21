Рязанец на Daewoo влетел в стоящее авто – пострадал маленький пассажир

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-21T11:19:37+03:00

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20 июня в девять вечера в Рязани около дома №50 на улице Новоселов произошло ДТП, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

39-летний мужчина на Daewoo Gentra, по предварительной информации, въехал в припаркованный «ГАЗ». Водителя грузовика на тот момент в машине не было. В итоге и водитель, и 6-летний пассажир легковушки отправлены в медучреждение.

Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще три ДТП, в которых три человека получили травмы. Инспекторы выявили пять пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU