С понедельника горячей воды не будет еще на семи улицах Рязани

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-21T10:51:47+03:00

Без ГВС люди останутся на две недели

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В понедельник, 24 июня, горячую воду из-за профилактики на системах теплоснабжения отключат еще на семи улицах Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 24 июня по 7 июля ГВС не будет по адресам:

- ул. Интернациональная, д. 1г, д. 1в и д. 1а;

- ул. Княжье поле, д. 23 и д. 23 корп. 1;

- ул. Космонавтов, д. 11, д. 13 (лицей №13) и д. 9 корп. 3 (д/сад №101);

- ул. Молодцова, д. 11 корп. 2;

- ул. Семчинская, д. 11, д. 11 корп. 1, д. 11 корп. 2, д. 11а (д/сад №35) и д. 9;

- ул. Станкозаводская, д. 14 корп. 1.

С 24 июня по 5 июля горячую воду отключат в Октябрьском городке – в д. 44, д. 46, д. 47, д. 48 и д. 49.

ИСТОЧНИК KP.RU