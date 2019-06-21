На проезде Яблочкова в Рязани перевернулась «ГАЗель»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-21T10:30:17+03:00

Этому предшествовало столкновение с Hyundai Solaris

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Утром 21 июня на проезде Яблочкова в Рязани случилось ДТП с участием автомобилей «ГАЗель» и Hyundai Solaris. В результате столкновения грузовик перевернулся, легковушка получила серьезные механические повреждения.

Фотографии последствий аварии появились в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани». Судя по ним, место происшествия – участок дороги напротив здания по адресу Яблочкова, 11 (там расположен транспортно-хозяйственный комплекс областного правительства).

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГИБДД по региону, информации о пострадавших к ним не поступало. Другие обстоятельства уточняются.

Фото: vk.com/voditelrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU