На проезде Яблочкова в Рязани перевернулась «ГАЗель»
Утром 21 июня на проезде Яблочкова в Рязани случилось ДТП с участием автомобилей «ГАЗель» и Hyundai Solaris. В результате столкновения грузовик перевернулся, легковушка получила серьезные механические повреждения.
Фотографии последствий аварии появились в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани». Судя по ним, место происшествия – участок дороги напротив здания по адресу Яблочкова, 11 (там расположен транспортно-хозяйственный комплекс областного правительства).
Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГИБДД по региону, информации о пострадавших к ним не поступало. Другие обстоятельства уточняются.
Фото: vk.com/voditelrzn62
ИСТОЧНИК KP.RU