2019-06-21T10:30:43+03:00
Общество

Рязанская чиновница делала липовые опросы и похитила почти 2 миллиона

Отчеты же по ним составляла, не выходя из кабинета
Мария БЛИНОВА
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Начальницу одного из отделов госучреждения подозревают в составлении липовых опросов и присвоении денег, выделенных из бюджета на эти цели. Выявили это сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции рязанского УМВД, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, 56-летняя рязанка, зная персональные данные трех своих знакомых, оформляла документы так, будто эти люди занимались изучением общественного мнения. Однако по факту никаких опросов не было. В итоге статистические отчеты госслужащая формировала «из пальца».

При этом деньги, выделяемые из казны на эти цели, чиновница забирала себе – в общей сложности похищено почти 1,8 млн рублей.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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