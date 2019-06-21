Рязанская чиновница делала липовые опросы и похитила почти 2 миллиона
Начальницу одного из отделов госучреждения подозревают в составлении липовых опросов и присвоении денег, выделенных из бюджета на эти цели. Выявили это сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции рязанского УМВД, сообщает пресс-служба полиции.
По предварительной информации, 56-летняя рязанка, зная персональные данные трех своих знакомых, оформляла документы так, будто эти люди занимались изучением общественного мнения. Однако по факту никаких опросов не было. В итоге статистические отчеты госслужащая формировала «из пальца».
При этом деньги, выделяемые из казны на эти цели, чиновница забирала себе – в общей сложности похищено почти 1,8 млн рублей.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU