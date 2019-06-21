Ушел из жизни легендарный рязанский милиционер Василий Лапушкин

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-21T10:01:58+03:00

Ушел в отставку Василий Ильич в 1985 году, и сразу занялся общественной деятельностью.

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В Рязани на 93-м году жизни скончался почетный председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник внутренней службы в отставке Василий Ильич Лапушкин.

Руководство и личный состав УМВД Рязанской области скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Похороны состоятся 21 июня в 12:00 на Богородском кладбище.

СПРАВКА «КП»

Василий Лапушкин родился в 1927 году в поселке Козинка Горловского района Рязанской области (в настоящее время село в Скопинском районе). В 1943 году добровольцем ушел на фронт.

После войны окончил Могилевскую школу МГБ СССР, а затем в качестве следователя и оперативника боролся с бандитами, которые скрывались в белорусских лесах. Вплоть до 1954 года с бывшими полицаями и пособниками фашистских захватчиков шли масштабные кровопролитные бои.

В 1960 году Василий Ильич вернулся в Рязанскую область. Службу он продолжил участковым Милославского райотдела милиции и со временем возглавил этот отдел.

С 1960 года Василий Ильич Лапушкин был на руководящих должностях в Михайловском и Кораблинском райотделах милиции, а в 1974 году перевелся в УВД Рязоблисполкома, где возглавлял различные оперативные подразделения и, в частности, - областной отдел уголовного розыска. За годы службы лично Василием Ильичем и под его непосредственным руководством раскрыты сотни резонансных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU