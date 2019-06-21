Рязанца осудили за серию краж велосипедов из подъездов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-21T09:45:19+03:00

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В Рязани состоялся суд по делу о серии краж велосипедов из подъездов жилых домов. Преступник орудовал с мая по август 2018 года.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, житель областного центра проникал в подъезды, с помощью имеющегося при себе инструмента перекусывал тросовые замки и выводил велосипеды с лестничных площадок. Ущерб от его действий оценили на общую сумму более 85 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину и, конечно, раскаялся. Его условно осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU