Рязанца осудили за серию краж велосипедов из подъездов
Ущерб от преступлений превысил 85 тысяч рублей
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В Рязани состоялся суд по делу о серии краж велосипедов из подъездов жилых домов. Преступник орудовал с мая по август 2018 года.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, житель областного центра проникал в подъезды, с помощью имеющегося при себе инструмента перекусывал тросовые замки и выводил велосипеды с лестничных площадок. Ущерб от его действий оценили на общую сумму более 85 тысяч рублей.
Мужчина признал свою вину и, конечно, раскаялся. Его условно осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU