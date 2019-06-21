2019-06-21T09:37:54+03:00
Общество

Следователи занялись рязанской предпринимательницей, задолжавшей зарплату продавцам

Деньги, чтобы выплатить долг, она в итоге нашла
Мария БЛИНОВА
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Суд рассмотрел уголовное дело, расследованное кораблинскими следователями в отношении предпринимательницы. Женщина обвинялась в невыплате зарплаты сотрудникам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

В Ухоловском районе у нее бизнес по продаже мебели и с ноября по февраль продавцы магазина свою законную зарплату получали лишь частично. В общей сложности предпринимательница задолжала работникам больше 120 тысяч рублей.

Во время следствия она свою вину признала полностью, долги по зарплате выплатила. В итоге суд принял решение прекратить уголовное дело и назначить ей судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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