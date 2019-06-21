2019-06-21T09:14:27+03:00
Происшествия

Мужчина, пойманный в рязанском райцентре, оказался причастен к двум преступлениям

Он уехал на чужом автомобиле с краденными деньгами и телефоном
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В Касимове против молодого человека возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – «Неправомерное завладение транспортным средством» и «Кража». Его после бессонной ночи задержали пьяным на одной из улиц города.

Пока личность кутежника устанавливалась, двое строителей, которые находились в райцентре в командировке, обратились в полицию с заявлениями и пропаже автомобиля Renault, мобильного телефона и 30 тысяч рублей. Вместе с этим имуществом исчез и их 26-летний коллега.

Именно он, как сообщает пресс-служба областного УМВД, выпив с товарищами, схватил, что плохо лежало, и уехал в закат на чужой машине. Правда, уехал недалеко, так как вскоре встретился со столбом, но не смутился и пошел продолжать гулянку в местное развлекательное заведение.

Краденое у задержанного изъяли, разбитый автомобиль обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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