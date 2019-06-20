2019-06-20T21:54:38+03:00
Недвижимость

Жители рязанской глубинки пожаловались Путину на перебои с водой

До местной прокуратуры, почему-то, они не дошли
Мария БЛИНОВА
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20 июня состоялась «прямая линия» с Президентом РФ Владимиром Путиным. Никто из рязанцев на линию, транслировавшуюся на всю страну, так и не попал. Но попытки были – для этого люди должны заранее направить свое обращение Президенту, используя несколько способов, включая смс и соцсети. Что и сделали жители деревни Поповка Пронского района.

На улице Луговой этой деревни перебои с водой происходят регулярно. Причем воды нет подолгу – людям даже приходится ездить за ней в соседнюю деревню, а это 2 километра.

После обращения, так и не появившегося на «прямой линии», на него отреагировала Прокуратура Рязанской области. По информации пресс-службы надзорного органа, уже проведена проверка – прокуроры побывали на месте вместе с представителями местного МКП «Пронские тепловые сети» и главой Тырновского сельского поселения.

Выяснилось, что капитальные перебои с водой начались в декабре – из-за порыва на водонапорной трассе. Найти место порыва смогли только после схода снега и в апреле проблемный участок отремонтировали.

Однако режим работы насоса установили так, что к жителям Луговой вода поступала только три часа в сутки.

В сообщении прокуратуры это не указано, но вероятнее всего, те «счастливые» три часа выпадали ночью: напор коммунальщики не повышали, боясь, что труба просто прорвется где-то еще. В таких случаях в отдаленные от источника воды дома она доходит, только когда ей больше никто не пользуется.

В итоге, несмотря на весенний ремонт, обитатели Луговой и в июне жили с «особым режимом насоса». А это уже не просто дискомфорт: люди останутся без какого-либо урожая овощей. 13 июня напор повысили – сейчас вода на Луговой есть.

– Непосредственно в прокуратуру района обращений жителей деревни Поповка по поводу перебоев с водоснабжением не поступало, – отмечают в надзорном органе.

Тем не менее, прокуратура внесла представления в адрес директора МКП «Пронские тепловые сети» и главы администрации Пронского района.

Напомним, что были и другие обращения рязанцев к Президенту. Так, родители детей-инвалидов обратились к Путину в формате музыкального клипа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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