В Рязани проходит российско-китайский муниципальный форум
В течение 3 дней коммунальщики из двух стран будут обсуждать модернизацию ЖКХ, кадровые и прочие вопросы
Приветствие для участников форума у входа в отельФото: Владимир ФРОЛОВ
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В рязанском отеле «Старый город» открылся «Российско-китайский муниципальный форум». На него съехались около 70 представителей городов из 13 китайских провинций и 80 специалистов из различных муниципальных образований (городов и районов) России. Форум должен продлиться 3 дня и завершиться 22 июня.
Участники мероприятия обсуждают модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и вопросы подбора кадров. Помимо обмена опытом по этим темам, они договариваются о сотрудничестве в сфере культуры и образования, а также по другим вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU