2019-06-20T17:25:50+03:00
Общество

В Рязани проходит российско-китайский муниципальный форум

В течение 3 дней коммунальщики из двух стран будут обсуждать модернизацию ЖКХ, кадровые и прочие вопросы
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Приветствие для участников форума у входа в отельПриветствие для участников форума у входа в отельФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В рязанском отеле «Старый город» открылся «Российско-китайский муниципальный форум». На него съехались около 70 представителей городов из 13 китайских провинций и 80 специалистов из различных муниципальных образований (городов и районов) России. Форум должен продлиться 3 дня и завершиться 22 июня.

Участники мероприятия обсуждают модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и вопросы подбора кадров. Помимо обмена опытом по этим темам, они договариваются о сотрудничестве в сфере культуры и образования, а также по другим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани обсудили нюансы прямых платежей потребителей в ресурсоснабжающие организации
В Рязани хотят заблокировать сайты по продаже электроудочек
В рязанском райцентре раскрыли дело маньяка по прозвищу Электрик
РНПК подтвердила применение международных стандартов
В Спасо-Преображенском храме Рязани появилась икона высотой 3 метра
В рязанской больнице №10 прокуратура не нашла важнейшего лекарства
Анонимные наркоманы рассказали рязанским чиновникам о работе своего движения
Жители рязанского села Сельцы готовились к эвакуации из-за угрозы лесного пожара
Рязанские спасатели опубликовали прогноз о сильной жаре 21 июня
Под Рязанью прошли антитеррористические учения
Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью обещают потушить к вечеру
В Рязани снизят тариф на объявленную ценность при отправке посылок
На площадке «Единой России» обсудили современные тренды информационной работы
С 1 июля в Рязанской области вновь подорожает газ для населения
Пощуповский монастырь попытались оштрафовать на 400 тысяч рублей
В Листвянке 52-летнего рязанца убили из-за ревности
Рязанец украл от церкви велосипед, а из крестильни - иконы и продукты
Деньги для школ и детсадов дадут пяти районам Рязанской области