В Рязани обсудили нюансы прямых платежей потребителей в ресурсоснабжающие организации

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-20T17:15:12+03:00

Участники дискуссии в ОНФ к единому мнению так и не пришли

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В прошлом году был подписан закон о прямых договорах между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. Цель была благородна: избавиться от недобросовестных УК или ТСЖ, аккумулирующих на своих счетах деньги плательщиков, и использующих их в своих целях. Но, как известно, благими намерениями…

20 мая в региональном ОНФ Рязани прошел круглый стол, темой которого стали результаты прямых плат потребителей «ресурсникам». Присутствовали представители РЭСК, РМПТС, чиновники городской администрации. Инициатором выступил руководитель ТСЖ «Вишневые сады» Дмитрий Даниленко (ул. Вишневая, д.21, корп.4).

- Считаю, что, если произошла переплата жителей, то деньги «ресурсники» в ТСЖ не вернут. Речь в конкретном случае идет о ста тысячах рублей, - заявил Даниленко.

В этом и заключалась суть его активной дискуссии с главным бухгалтером «Водоканала» Натальей Зайцевой. Которая, кстати, не воспринимала аргументы своего оппонента в штыки, а вносила позитив.

- Конструктив возможен только в процессе диалога, мы максимально открыты, - заявила Зайцева, подтвердив, что в любой момент готова сесть за стол переговоров.

Как итог, было решено на следующей неделе провести трехстороннюю встречу между «Вишневыми садами», «Водоканалом» и представителем «Космомолки». Как вариант, предложенный другими участниками дискуссии в ОНФ, может вернуться прежний механизм взимания платы через счета ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU