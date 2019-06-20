2019-06-20T17:09:08+03:00
Общество

В Рязани хотят заблокировать сайты по продаже электроудочек

Прокуратура усердно мониторила интернет и обнаружила запрещенную информацию
Яков РЫКОВ
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Если суд удовлетворит иски прокуратуры, то сайты по продаже электроудочек заблокируют.Если суд удовлетворит иски прокуратуры, то сайты по продаже электроудочек заблокируют.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время мониторинга интернета прокуратура Милославского района обнаружила сайты, на которых размещались объявления о продаже запрещенных орудий рыбной ловли – электроудочек, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы закрыть эти интернет-порталы надзорный орган направил в суд два административных иска о признании указанной информации на сайтах запрещенной к распространению.

В настоящее время заявления находятся на стадии рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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