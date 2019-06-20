2019-06-20T17:27:45+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре раскрыли дело маньяка по прозвищу Электрик

Правда, ответственность мужчина не понесет – он умер еще в 2011 году
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование дела в отношении маньяка по прозвищу Электрик. Мужчина оказался причастен к нескольким изнасилованиям и попыткам изнасилований. Также его привлекали к ответственности за кражи. В общей сложности на счету Электрика семь судимостей.

В 2006 году на улице райцентра Сасово мужчина обратился к 13-летней девочке с просьбой помочь ему снять показания с электросчетчика. Якобы сам он плохо видел. Когда злоумышленник и жертва зашли к нему в дом, мужчина набросился на девочку, но той удалось ударить преступника в пах и убежать.

Два месяца спустя он так же на улице Сасово подошел к 17-летней девушке. Свою вторую жертву мужчина заманил в дом под предлогом помощи в смене лампочки. На этот раз ему удалось совершить изнасилование.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми, поскольку жертвы не могли дать подробных описаний преступника. Но расследование продолжалось, и вот совсем недавно выяснилось, что к злодеяниям был причастен житель Чучковского района 1942 года рождения.

Выяснилось также, что мужчина скончался в 2011 году в колонии, отбывая наказание за кражу. Также установлено, что в 2007 году в Шацке маньяк заманил в ловушку под предлогом тех же показаний счетчика 16-летнюю девушку. Именно тогда за ним и закрепилось прозвище Электрик.

Свое первое преступление мужчина совершил еще в 1967 году, когда трактором вывернул сейф с деньгами.

Историю раскрытия этих преступлений опубликовало издательство "Пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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