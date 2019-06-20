2019-06-20T16:22:21+03:00
Общество

РНПК подтвердила применение международных стандартов

Завод успешно прошел надзорный аудит
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: РНПК.Фото: РНПК.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») в рамках надзорного аудита успешно перешла на новую версию международного стандарта – ISO 45001:2018. Он устанавливает требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. После завершения проверки компания получила сертификат соответствия Интегрированной системы управления.

Кроме этого, РНПК подтвердила соответствие требованиям уже внедренным международным стандартам: ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента) и ISO 50001:2011 (система энергетического менеджмента) с получением сертификатов соответствия.

Оценкой соответствия системе управления занималась независимая компания ООО «ДЭКУЭС», являющаяся российским подразделением немецкой организации. Аудиторы отметили, что предприятие и его руководство стремится к постоянному улучшению и устойчивому развитию компании, постоянному техническому перевооружению производства, улучшению инфраструктуры и повышению уровня компетентности работников.

Сертификация систем менеджмента является общепринятым в мировой бизнес-практике подтверждением профессионализма, ответственности и стабильности предприятия. Система менеджмента АО «РНПК» сертифицирована по пяти международным стандартам. Первую сертификацию завод прошел в 2006 году по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Позднее были внедрены стандарты ЕN 9100 и ISO 50001. Сертификаты соответствия выдаются сроком на три года при условии успешного прохождении ежегодного надзорного аудита.

АО «РНПК» уделяет пристальное внимание своему техническому развитию и совершенствованию технологических процессов. Так благодаря программе модернизации производства повышается уровень надежности и безопасности работы технологических объектов, улучшаются качественные показатели выпускаемой продукции, совершенствуются условия труда персонала, минимизируется воздействие на экологию.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани проходит российско-китайский муниципальный форум
В Рязани обсудили нюансы прямых платежей потребителей в ресурсоснабжающие организации
В Рязани хотят заблокировать сайты по продаже электроудочек
В рязанском райцентре раскрыли дело маньяка по прозвищу Электрик
В Спасо-Преображенском храме Рязани появилась икона высотой 3 метра
В рязанской больнице №10 прокуратура не нашла важнейшего лекарства
Анонимные наркоманы рассказали рязанским чиновникам о работе своего движения
Жители рязанского села Сельцы готовились к эвакуации из-за угрозы лесного пожара
Рязанские спасатели опубликовали прогноз о сильной жаре 21 июня
Под Рязанью прошли антитеррористические учения
Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью обещают потушить к вечеру
В Рязани снизят тариф на объявленную ценность при отправке посылок
На площадке «Единой России» обсудили современные тренды информационной работы
С 1 июля в Рязанской области вновь подорожает газ для населения
Пощуповский монастырь попытались оштрафовать на 400 тысяч рублей
В Листвянке 52-летнего рязанца убили из-за ревности
Рязанец украл от церкви велосипед, а из крестильни - иконы и продукты
Деньги для школ и детсадов дадут пяти районам Рязанской области