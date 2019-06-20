РНПК подтвердила применение международных стандартов

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-20T16:22:21+03:00

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») в рамках надзорного аудита успешно перешла на новую версию международного стандарта – ISO 45001:2018. Он устанавливает требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. После завершения проверки компания получила сертификат соответствия Интегрированной системы управления.

Кроме этого, РНПК подтвердила соответствие требованиям уже внедренным международным стандартам: ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента) и ISO 50001:2011 (система энергетического менеджмента) с получением сертификатов соответствия.

Оценкой соответствия системе управления занималась независимая компания ООО «ДЭКУЭС», являющаяся российским подразделением немецкой организации. Аудиторы отметили, что предприятие и его руководство стремится к постоянному улучшению и устойчивому развитию компании, постоянному техническому перевооружению производства, улучшению инфраструктуры и повышению уровня компетентности работников.

Сертификация систем менеджмента является общепринятым в мировой бизнес-практике подтверждением профессионализма, ответственности и стабильности предприятия. Система менеджмента АО «РНПК» сертифицирована по пяти международным стандартам. Первую сертификацию завод прошел в 2006 году по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Позднее были внедрены стандарты ЕN 9100 и ISO 50001. Сертификаты соответствия выдаются сроком на три года при условии успешного прохождении ежегодного надзорного аудита.

АО «РНПК» уделяет пристальное внимание своему техническому развитию и совершенствованию технологических процессов. Так благодаря программе модернизации производства повышается уровень надежности и безопасности работы технологических объектов, улучшаются качественные показатели выпускаемой продукции, совершенствуются условия труда персонала, минимизируется воздействие на экологию.

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ИСТОЧНИК KP.RU