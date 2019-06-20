В рязанской больнице №10 прокуратура не нашла важнейшего лекарства
Проверка после публикации видео о разрухе в рязанской горбольнице №10 показала отсутствие не только подобающего ремонта, но и важнейшего лекарства. К прокуратуре, как сообщает ее пресс-служба, тогда присоединились Росздравнадзор и Роспотребнадзор.
Напомним, в детском инфекционном отделении ревизоры выявили многочисленные нарушения санитарных норм, связанные с дефектами отделки, грибком на стенах и грязью в карантинном боксе.
- Кроме того, выявлены факты назначения пациентам препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, который на момент проверки в больнице отсутствовал, - говорится в релизе.
В итоге пяти должностным лицам сделали выговор, само учреждение оштрафовали, а от минздрава потребовали устранить нарушения. Кстати, ремонт карантинного бокса по представлению прокуратуры завершен, а в других боксах работы продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU