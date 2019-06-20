2019-06-20T16:01:13+03:00
Общество

В рязанской больнице №10 прокуратура не нашла важнейшего лекарства

Помимо разрухи проверка после нашумевшего видео выявила другое нарушение
Антон КОНОВАЛОВ
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Проверка после публикации видео о разрухе в рязанской горбольнице №10 показала отсутствие не только подобающего ремонта, но и важнейшего лекарства. К прокуратуре, как сообщает ее пресс-служба, тогда присоединились Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Напомним, в детском инфекционном отделении ревизоры выявили многочисленные нарушения санитарных норм, связанные с дефектами отделки, грибком на стенах и грязью в карантинном боксе.

- Кроме того, выявлены факты назначения пациентам препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, который на момент проверки в больнице отсутствовал, - говорится в релизе.

В итоге пяти должностным лицам сделали выговор, само учреждение оштрафовали, а от минздрава потребовали устранить нарушения. Кстати, ремонт карантинного бокса по представлению прокуратуры завершен, а в других боксах работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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