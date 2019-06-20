2019-06-20T15:23:29+03:00
Общество

Анонимные наркоманы рассказали рязанским чиновникам о работе своего движения

В администрации города состоялось заседание антинаркотической комиссии
Яков РЫКОВ
Поделиться:
На собрания анонимных наркоманов в Рязанской области ходят около трехсот человек.На собрания анонимных наркоманов в Рязанской области ходят около трехсот человек.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

На сегодняшний день в Рязанской области работают шесть групп движения «Анонимные наркоманы». Об этом 20 июня на заседании антинаркотической комиссии сообщил представитель «АН». Из шести групп – пять находятся в Рязани. Всего собрания посещают около трехсот человек.

На заседании отметили, что членство в сообществе «Анонимные наркоманы» добровольное, его участником может стать любой зависимый человек. Единственное условие для членства - желание прекратить употребление наркотиков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из-за отсутствия работы и зарослей конопли в Рязанской области увеличилось число наркоманов

В Шацком районе прошло заседание антинаркотической комиссии (подробнее).

В Рязани снова выявили водителей с диагнозами наркомания и алкоголизм

Автоматически водительских прав их не лишают – только через суд (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани проходит российско-китайский муниципальный форум
В Рязани обсудили нюансы прямых платежей потребителей в ресурсоснабжающие организации
В Рязани хотят заблокировать сайты по продаже электроудочек
В рязанском райцентре раскрыли дело маньяка по прозвищу Электрик
РНПК подтвердила применение международных стандартов
В Спасо-Преображенском храме Рязани появилась икона высотой 3 метра
В рязанской больнице №10 прокуратура не нашла важнейшего лекарства
Жители рязанского села Сельцы готовились к эвакуации из-за угрозы лесного пожара
Рязанские спасатели опубликовали прогноз о сильной жаре 21 июня
Под Рязанью прошли антитеррористические учения
Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью обещают потушить к вечеру
В Рязани снизят тариф на объявленную ценность при отправке посылок
На площадке «Единой России» обсудили современные тренды информационной работы
С 1 июля в Рязанской области вновь подорожает газ для населения
Пощуповский монастырь попытались оштрафовать на 400 тысяч рублей
В Листвянке 52-летнего рязанца убили из-за ревности
Рязанец украл от церкви велосипед, а из крестильни - иконы и продукты
Деньги для школ и детсадов дадут пяти районам Рязанской области