Анонимные наркоманы рассказали рязанским чиновникам о работе своего движения
На сегодняшний день в Рязанской области работают шесть групп движения «Анонимные наркоманы». Об этом 20 июня на заседании антинаркотической комиссии сообщил представитель «АН». Из шести групп – пять находятся в Рязани. Всего собрания посещают около трехсот человек.
На заседании отметили, что членство в сообществе «Анонимные наркоманы» добровольное, его участником может стать любой зависимый человек. Единственное условие для членства - желание прекратить употребление наркотиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU