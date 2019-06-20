Анонимные наркоманы рассказали рязанским чиновникам о работе своего движения

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-20T15:23:29+03:00

На собрания анонимных наркоманов в Рязанской области ходят около трехсот человек. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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На сегодняшний день в Рязанской области работают шесть групп движения «Анонимные наркоманы». Об этом 20 июня на заседании антинаркотической комиссии сообщил представитель «АН». Из шести групп – пять находятся в Рязани. Всего собрания посещают около трехсот человек.

На заседании отметили, что членство в сообществе «Анонимные наркоманы» добровольное, его участником может стать любой зависимый человек. Единственное условие для членства - желание прекратить употребление наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU