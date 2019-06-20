Рязанские спасатели опубликовали прогноз о сильной жаре 21 июня

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-20T15:12:38+03:00

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Управление МЧС по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на пятницу, 21 июня. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабо (от 2 до 7 метров в секунду) дуть с юго-запада. Температура воздуха по области ночью ожидается от +10 до +15°С, а днем вырастет до +31°С. Местами из-за нагревания поверхности ожидается сильная жара.

«Уважаемые жители Рязанской области! – обращаются спасатели к населению. – В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох». Далее они просят людей воздержаться от посещения лесов, не разводить костры во время отдыха на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непогашенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.

По данным космического мониторинга, сообщает МЧС, на территории Рязанской области зарегистрированы 2 термические точки. «Комсомолка» регулярно сообщает о тушении пожара на границе с Московской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU