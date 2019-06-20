Под Рязанью прошли антитеррористические учения
19 июня в Рыбновском районе прошли антитеррористические учения рязанских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По легенде рано утром группа террористов напала на стоявший у пристани села Константиново прогулочный теплоход. После захвата судно с заложниками двинулось в сторону Рязани. Во время телефонных переговоров захватчики потребовали освободить из колоний области группу заключенных, осужденных за терроризм.
Когда судно подошло к шлюзовой камере гидроузла «Кузьминск», террористы выдвинули требование обеспечить беспрепятственное шлюзование и пропуск теплохода для дальнейшего следования по Оке.
Во время прохода теплохода через шлюз был организован штурм, в результате которого преступники нейтрализованы, а заложники освобождены.
По легенде террористы захватили корабль. Фото: пресс-служба УФСБ по Рязанской области.
В операции приняли участие представители различных силовых ведомств.
Захватчики потребовали освободить осужденных за терроризм.
ИСТОЧНИК KP.RU