Под Рязанью прошли антитеррористические учения

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-20T14:30:18+03:00

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19 июня в Рыбновском районе прошли антитеррористические учения рязанских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По легенде рано утром группа террористов напала на стоявший у пристани села Константиново прогулочный теплоход. После захвата судно с заложниками двинулось в сторону Рязани. Во время телефонных переговоров захватчики потребовали освободить из колоний области группу заключенных, осужденных за терроризм.

Когда судно подошло к шлюзовой камере гидроузла «Кузьминск», террористы выдвинули требование обеспечить беспрепятственное шлюзование и пропуск теплохода для дальнейшего следования по Оке.

Во время прохода теплохода через шлюз был организован штурм, в результате которого преступники нейтрализованы, а заложники освобождены.

По легенде террористы захватили корабль. Фото: пресс-служба УФСБ по Рязанской области.

В операции приняли участие представители различных силовых ведомств.

Захватчики потребовали освободить осужденных за терроризм.

ИСТОЧНИК KP.RU