На площадке «Единой России» обсудили современные тренды информационной работы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-20T14:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июня Рязанское отделение «Единой России» провело региональную дискуссионную площадку по направлению «Единство и суверенитет». В мероприятии участвовали секретарь местного отделения партии города Рязани Сергей Филимонов, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков, депутаты городской Думы, политологи, представители пресс-служб региона, средств массовой информации, предприниматели. Основной темой обсуждения стали современные тренды информационной работы.

Каждый из присутствующих рассказал о своей практике работы в социальных сетях. По мнению членов фракции «Единая Россия» в городской Думе Елены Волковой и Романа Худякова, соцсети — это эффективный инструмент для обратной связи с жителями.

- Это площадка для обозначения своей позиции и для общения с рязанцами, которые могут рассказать о своих проблемах и предложениях, — считает Елена Волкова.

Член президиума Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области, директор ООО «Вулкан» Максим Стрельников отметил, что тренды и потребности людей очень быстро меняются.

- Например, мы отрабатываем продвижение своей продукции через мессенджеры. Это позволяет нам более оперативно и адресно выстраивать нашу работу с покупателями и заказчиками, — поделился он.

Представитель администрации Ряжского района Павел Ромашин рассказал об опыте и особенностях работы в информационном пространстве органов местного самоуправления.

- Оперативно решать проблемы можно, только общаясь с людьми. И социальные сети в этой работе очень помогают, — уверен спикер.

Подвел итоги встречи координатор региональной дискуссионной площадки Сергей Филимонов.

- Сегодня было высказано немало конструктивных и интересных инициатив, которые касались взаимодействия представителей органов власти, предпринимательского сообщества с жителями через современные средства коммуникации — соцсети и мессенджеры. Ряд предложений, направленных на эффективную и продуктивную работу в интернет-пространстве, будут внесены в итоговую резолюцию нашей дискуссионной площадки, — подчеркнул Сергей Филимонов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU