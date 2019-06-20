На площадке «Единой России» обсудили современные тренды информационной работы
19 июня Рязанское отделение «Единой России» провело региональную дискуссионную площадку по направлению «Единство и суверенитет». В мероприятии участвовали секретарь местного отделения партии города Рязани Сергей Филимонов, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков, депутаты городской Думы, политологи, представители пресс-служб региона, средств массовой информации, предприниматели. Основной темой обсуждения стали современные тренды информационной работы.
Каждый из присутствующих рассказал о своей практике работы в социальных сетях. По мнению членов фракции «Единая Россия» в городской Думе Елены Волковой и Романа Худякова, соцсети — это эффективный инструмент для обратной связи с жителями.
- Это площадка для обозначения своей позиции и для общения с рязанцами, которые могут рассказать о своих проблемах и предложениях, — считает Елена Волкова.
Член президиума Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области, директор ООО «Вулкан» Максим Стрельников отметил, что тренды и потребности людей очень быстро меняются.
- Например, мы отрабатываем продвижение своей продукции через мессенджеры. Это позволяет нам более оперативно и адресно выстраивать нашу работу с покупателями и заказчиками, — поделился он.
Представитель администрации Ряжского района Павел Ромашин рассказал об опыте и особенностях работы в информационном пространстве органов местного самоуправления.
- Оперативно решать проблемы можно, только общаясь с людьми. И социальные сети в этой работе очень помогают, — уверен спикер.
Подвел итоги встречи координатор региональной дискуссионной площадки Сергей Филимонов.
- Сегодня было высказано немало конструктивных и интересных инициатив, которые касались взаимодействия представителей органов власти, предпринимательского сообщества с жителями через современные средства коммуникации — соцсети и мессенджеры. Ряд предложений, направленных на эффективную и продуктивную работу в интернет-пространстве, будут внесены в итоговую резолюцию нашей дискуссионной площадки, — подчеркнул Сергей Филимонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU