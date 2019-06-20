Пощуповский монастырь попытались оштрафовать на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-20T13:16:59+03:00

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Россельхознадзор выписал Иоанно-Богословскому мужскому монастырю в рязанском селе Пощупово крупный штраф, однако суд его отменил. Оказалось, ревизоры не соблюли необходимые процедуры.

400 тысяч рублей у религиозной организации потребовали после внеплановой проверки в 2018 году. Тогда выяснилось, что принадлежащие ей участки сельхозназначения на 100% заросли сорняком, молодыми деревьями и кустами – на них не возделывают землю, не косят сено, не пасут скот…

Однако на проверку не пригласили ни представителя монастыря, ни понятых. Также не велась видеозапись. Все это противоречит закону, а потому Рыбновский районный суд прекратил производство по административному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU