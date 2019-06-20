Торговцы, подозреваемые в «закладках» в Рязани, арестованы в Ульяновске

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-20T12:09:31+03:00

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Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Ульяновск пять человек, которых подозревают в распространении запрещенных веществ в нескольких регионах России. По оперативным данным, они занимались «закладками» в том числе и в Рязани. Один из задержанных зарегистрирован по месту жительства в Рязанской области.

Как сообщает ульяновское новостное агентство, при обысках у подозреваемых обнаружили более 6 килограммов запрещенных веществ на общую сумму более 20 миллионов рублей. Против всех возбуждены уголовные дела, но двое задержанных арестованы, а трое находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU