В транспортной полиции Рязани назначен новый руководитель
20 июня личному составу рязанского линейного отдела МВД России на транспорте представили нового руководителя. Им стал подполковник полиции Сергей Самойлов.
По словам начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта Олега Калинкина, новый руководитель имеет достойный опыт работы.
«Подполковник Самойлов прошел все этапы карьерного роста от сотрудника патрульно-постовой службы до начальника отдела», - подчеркнул генерал-майор.
Кроме того, Олег Калинкин провел рабочую встречу с представителями смежных правоохранительных структур, наметил основные способы достижения целей, стоящих перед органами внутренних дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU