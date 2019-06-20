В транспортной полиции Рязани назначен новый руководитель

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-20T11:49:45+03:00

Подполковник Сергей Самойлов прошел путь от сотрудника ППС до начальника отдела

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20 июня личному составу рязанского линейного отдела МВД России на транспорте представили нового руководителя. Им стал подполковник полиции Сергей Самойлов.

По словам начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта Олега Калинкина, новый руководитель имеет достойный опыт работы.

«Подполковник Самойлов прошел все этапы карьерного роста от сотрудника патрульно-постовой службы до начальника отдела», - подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, Олег Калинкин провел рабочую встречу с представителями смежных правоохранительных структур, наметил основные способы достижения целей, стоящих перед органами внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU