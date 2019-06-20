Мэрия Рязани объяснила, почему у школы № 19 до сих пор нет обещанной спортплощадки
19 июня в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилось сообщение о том, что обещанной детской площадки около школы №19 (25) до сих пор нет.
Анонимный пользователь утверждает, что Сергей Карабасов, возглавлявший на тот момент администрацию Рязани, еще 1 сентября прошлого года пообещал ученикам многофункциональную спортивную площадку. Передав сертификат директору школы, чиновник заявил, что объект возведут в 2019 году. Однако его до сих пор нет.
Утром 20 июня пресс-служба мэрии объяснила задержку. По информации чиновников, подготовка уже проведена – на участке площадью почти 700 кв. метров подрядчик уложил асфальт. Следом здесь установят ограждение, баскетбольные щиты, футбольные ворота и волейбольные стойки. Однако до этого нужно уложить мягкое покрытие.
– Монтаж покрытия нельзя делать в дождь, из-за чего работы и переносили, – говорится в сообщении горадминистрации.
Напомним, что Сергей Карабасов тем временем помещен в изолятор временного содержания: ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Речь идет тоже об установке детской площадки, но в Лесопарке.
ИСТОЧНИК KP.RU