Мэрия Рязани объяснила, почему у школы № 19 до сих пор нет обещанной спортплощадки

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-20T11:32:08+03:00

Со своевременной установкой детских площадок, равно как и с их точным приземлением, Карабасову прямо-таки не везет.

Сделать ее обещают в ближайшее время

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19 июня в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилось сообщение о том, что обещанной детской площадки около школы №19 (25) до сих пор нет.

Анонимный пользователь утверждает, что Сергей Карабасов, возглавлявший на тот момент администрацию Рязани, еще 1 сентября прошлого года пообещал ученикам многофункциональную спортивную площадку. Передав сертификат директору школы, чиновник заявил, что объект возведут в 2019 году. Однако его до сих пор нет.

Утром 20 июня пресс-служба мэрии объяснила задержку. По информации чиновников, подготовка уже проведена – на участке площадью почти 700 кв. метров подрядчик уложил асфальт. Следом здесь установят ограждение, баскетбольные щиты, футбольные ворота и волейбольные стойки. Однако до этого нужно уложить мягкое покрытие.

– Монтаж покрытия нельзя делать в дождь, из-за чего работы и переносили, – говорится в сообщении горадминистрации.

Напомним, что Сергей Карабасов тем временем помещен в изолятор временного содержания: ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Речь идет тоже об установке детской площадки, но в Лесопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU