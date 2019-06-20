«Дачную амнистию» продлят еще на 3 года

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-20T10:44:19+03:00

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Депутаты Государственной Думы 19 июня единогласно приняли в первом чтении поправки в закон «О дачной амнистии», разработанные фракцией «Единой России». Документ предусматривает восстановление упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость сроком до 1 марта 2022 года.

– Упрощенный порядок оформления такой недвижимости, как дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки, которую граждане используют не для бизнеса, а для потребительских нужд, — так называемая «дачная амнистия» — действовал в течение 13 лет, до 1 марта 2019 года. По законопроекту, который мы сегодня рассматриваем, предлагается оформить те права, которые уже существуют, которые существовали, возникали раньше, — указал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, представляя документ на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По его словам, положения «дачной амнистии» позволили легализовать 13 млн объектов по всей стране. По предварительным подсчетам, не оформленными остаются более 5 млн объектов.

Павел Крашенинников подчеркнул, что эти права уже существуют, их нужно оформить для того, чтобы была возможность, допустим, продать, заложить, передать по наследству имущество.

Оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

– Мы предлагаем эту амнистию продлить до 1 марта 2022 года, — сказал парламентарий. — С одной стороны, права граждан будут защищены, с другой стороны, государство должно понимать, что именно находится в собственности граждан. Мне кажется, это очень благородная и нужная задача как для граждан, так и для государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU