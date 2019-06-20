В Ермиши «девятка» снесла велосипедиста с ребенком

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-20T10:43:06+03:00

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В поселке Ермишь 19 июня «девятка» сбила велосипедиста с ребенком. За рулем автомобиля был 29-летний житель Рязанской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП случилось в 19.15 около дома 91 на улице Октябрьской. 61-летний мужчина ехал на велосипеде с 8-летней пассажиркой в детском сиденье по краю проезжей части, когда в них врезался ВАЗ-2109. В результате мужчина с ребенком сами обратились за помощью в медучреждение.

Всего за сутки в 5 ДТП травмы получили 6 человек. Автоинспекторы выявили более 11 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU