В Кремлевском сквере покажут спектакль «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова
Рязанцев приглашают на очередные мероприятия в рамках проекта «Фестивальное лето». По информации горадинистрации, в ближайшие дни таковых будет три.
В четверг, 20 июня, горожане снова увидят «Театр на экране»: в Кремлевском сквере покажут спектакль «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова. Начало в 21:00.
В пятницу, 21 июня, на улице Почтовой пройдет патриотическая акция «Белый журавль». Будут работать литературные и анимационные площадки. Начало в 18:00.
В воскресенье, 23 июня, в ЦПКиО выступит вокальная группа «Парадиз». Начало в 18:00.
Посещение всех мероприятий – бесплатное.
Напомним, что запланированный на 22 июня фестиваль акустической музыки отменили из-за Дня памяти и скорби. Концерт должен был пройти на Лыбедском бульваре.
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ИСТОЧНИК KP.RU