2019-06-20T10:34:10+03:00
Звезды

В Кремлевском сквере покажут спектакль «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова

Вход бесплатный
Мария БЛИНОВА
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Рязанцев приглашают на очередные мероприятия в рамках проекта «Фестивальное лето». По информации горадинистрации, в ближайшие дни таковых будет три.

В четверг, 20 июня, горожане снова увидят «Театр на экране»: в Кремлевском сквере покажут спектакль «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова. Начало в 21:00.

В пятницу, 21 июня, на улице Почтовой пройдет патриотическая акция «Белый журавль». Будут работать литературные и анимационные площадки. Начало в 18:00.

В воскресенье, 23 июня, в ЦПКиО выступит вокальная группа «Парадиз». Начало в 18:00.

Посещение всех мероприятий – бесплатное.

Напомним, что запланированный на 22 июня фестиваль акустической музыки отменили из-за Дня памяти и скорби. Концерт должен был пройти на Лыбедском бульваре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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