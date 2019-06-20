2019-06-20T10:28:25+03:00
Общество

Жители Зарайска требуют от властей ежедневный автобусный рейс в Рязань

Индивидуальных предпринимателей-перевозчиков обещают заинтересовать этим маршрутом до сентября
Валерий КОТОВ
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Зарайская автостанция совмещена с городским рынком, до Рязани автобус идет всего 75 кмЗарайская автостанция совмещена с городским рынком, до Рязани автобус идет всего 75 кмФото: Владимир ФРОЛОВ
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19 июня жители города Зарайска на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым потребовали принять меры для восстановления прямых автобусных рейсов на Рязань. Маршрут Рязань-Зарайск межобластной, и согласно законодательству, должен выполняться частными перевозчиками, а предприниматель, выполнявший пассажирские перевозки, прекратил эту деятельность.

Чиновники тут же отчитались губернатору Подмосковья, что до сентября им обязательно удастся заинтересовать маршрутом нового перевозчика.

– Я очень рада, что в центре произошел прямой диалог с губернатором. Хочется, чтобы в дальнейшем проблемы решались так же быстро, – призналась жительница Зарайска Елена Осколкова.

Город Зарайск веками входил в Рязанское княжество, уезд и губернию, только с 1937 года оказавшись в Московской области. У многих рязанцев в Зарайске и Зарайском районе живут родственники. В последние месяцы они были вынуждены ездить друг к другу с пересадкой в Луховицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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