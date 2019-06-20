«Люксор» приглашает на бесплатный кинопоказ в рамках акции «Великое кино великой страны»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-20T09:38:52+03:00

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В ближайшую субботу, 22 июня, в кинотеатрах 100 городов России покажут картину Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В числе кинотеатров, организующих показ, и «Люксор» в ТРЦ «Круиз».

– Приглашаем всех жителей Рязани еще раз вспомнить легендарную картину! – говорят организаторы.

Вход свободный. Чтобы получить билет, достаточно подойти в кассу и выбрать место.

Сбор гостей в полдень, начало показа в 13.00.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU