Рязанцы отсудили часть наследства умершего сына, хотя тот им ничего не оставил
Если точнее, добились денежной компенсации от его супруги
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В Рязани родители-пенсионеры отсудили часть наследства умершего сына. При этом в своем завещании ни отца, ни мать он не указал, а все свое имущество оставил супруге.
Советский районный суд признал, что по закону нетрудоспособные родители (истица вдобавок признана инвалидом II группы) имеют право унаследовать обязательную долю имущества – не менее 1/16. В данном случае со снохи взыскивалась денежная компенсация за долю в праве на нежилое помещение.
Фемида требования удовлетворила, взыскав в пользу каждого из истцов почти 1,4 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU