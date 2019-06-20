2019-06-20T09:32:29+03:00
Общество

Рязанцы отсудили часть наследства умершего сына, хотя тот им ничего не оставил

Если точнее, добились денежной компенсации от его супруги
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани родители-пенсионеры отсудили часть наследства умершего сына. При этом в своем завещании ни отца, ни мать он не указал, а все свое имущество оставил супруге.

Советский районный суд признал, что по закону нетрудоспособные родители (истица вдобавок признана инвалидом II группы) имеют право унаследовать обязательную долю имущества – не менее 1/16. В данном случае со снохи взыскивалась денежная компенсация за долю в праве на нежилое помещение.

Фемида требования удовлетворила, взыскав в пользу каждого из истцов почти 1,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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