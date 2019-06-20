Появилось видео ДТП на площади Театральной с участием мотоцикла
На канале «Дороги Рязани» появилось виде с моментом ДТП на площади Театральной, которое произошло поздно вечером 18 июня.
Судя по записи с камер видеонаблюдения, легковой автомобиль начал движение по улице Ленина в сторону драмтеатра. В этот момент на него вылетел мотоциклист. Столкновение произошло практически лоб в лоб.
Официальной информации о ДТП не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU