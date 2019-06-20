Появилось видео ДТП на площади Театральной с участием мотоцикла

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-20T10:52:56+03:00

В настоящее время неизвестно, насколько серьезно пострадал мотоциклист.

Изменить размер текста: A A

На канале «Дороги Рязани» появилось виде с моментом ДТП на площади Театральной, которое произошло поздно вечером 18 июня.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, легковой автомобиль начал движение по улице Ленина в сторону драмтеатра. В этот момент на него вылетел мотоциклист. Столкновение произошло практически лоб в лоб.

Официальной информации о ДТП не поступало.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью произошло лобовое ДТП с участием мопеда и мотоцикла

В аварии пострадали три человека. Все они находились без мотошлемов (подробнее).

Появилось видео ДТП со скорой помощью – она ехала на красный сигнал светофора

Но проблесковые маячки у медицинской машины были включены (подробнее).

На площади Театральной произошло жесткое ДТП.В центре Рязани мотоциклист на скорости влетел в легковушку

ИСТОЧНИК KP.RU