2019-06-20T10:52:56+03:00
Происшествия

Появилось видео ДТП на площади Театральной с участием мотоцикла

В центре Рязани произошла жесткая авария
Яков РЫКОВ
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В настоящее время неизвестно, насколько серьезно пострадал мотоциклист.В настоящее время неизвестно, насколько серьезно пострадал мотоциклист.
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На канале «Дороги Рязани» появилось виде с моментом ДТП на площади Театральной, которое произошло поздно вечером 18 июня.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, легковой автомобиль начал движение по улице Ленина в сторону драмтеатра. В этот момент на него вылетел мотоциклист. Столкновение произошло практически лоб в лоб.

Официальной информации о ДТП не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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