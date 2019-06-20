В Рязанской области пропал 72-летний касимовец

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-20T08:57:36+03:00

Он вышел из дома 17 июня

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В Касимове вышел из дома и пропал 72-летний Михаил Колобущенков. Информации о его местонахождении нет с 17 июня.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку, в которой названы приметы мужчины: рост 155 см, худощавое телосложение, карие глаза, короткие седые волосы. Одет Михаил Сергеевич был в бежевую рубашку с коротким рукавом, бежевые брюки и чёрные сланцы.

Кроме того, волонтеры подчеркивают, что пропавший дезориентирован.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU