В Рязанской области пропал 72-летний касимовец
Он вышел из дома 17 июня
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Касимове вышел из дома и пропал 72-летний Михаил Колобущенков. Информации о его местонахождении нет с 17 июня.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку, в которой названы приметы мужчины: рост 155 см, худощавое телосложение, карие глаза, короткие седые волосы. Одет Михаил Сергеевич был в бежевую рубашку с коротким рукавом, бежевые брюки и чёрные сланцы.
Кроме того, волонтеры подчеркивают, что пропавший дезориентирован.
С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU