2019-06-20T07:38:43+03:00
Общество

Рязанский коммерсант отстаивает право на перевозку детей в оздоровительные лагеря

Предприниматель предложил более низкую цену на аукционе, но проиграл более маститому ООО
Александр РАДЫГИН
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Победитель аукциона должен выполнить 25 рейсов с детьми между Рязанью и оздоровительными лагерями.Победитель аукциона должен выполнить 25 рейсов с детьми между Рязанью и оздоровительными лагерями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В рязанский УФАС поступила жалоба предпринимателя на действия центра торгов, при запросе котировок на оказание услуг по предоставлению автобусов с водителями для перевозки детей в оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба ведомства.

По условиям конкурентной процедуры начальная (максимальная) цена контракта составляет 861 050 рублей. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. За эти деньги победитель аукциона должен выполнить 25 рейсов между Рязанью и детскими лагерями. Но, по мнению заявителя, победителем запроса необоснованно признали ООО, а ему незаконно отказали в участии в запросе котировок.

По опубликованному антимонопольной службой номеру извещения (31907886533) указано, что ИП Маслов в заявке предложил выполнить 25 рейсов по перевозке детей, сопровождающих их лиц и багажа за 754 685 рублей. Второй участник аукциона - ООО «Интервояж» — за 810 400 рублей.

Согласно протоколу рассмотрения заявок, победителем было признано ООО «Интервояж», а индивидуальному предпринимателю отказали из-за того, что в его заявке не было лицензии «на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».

Более конкретно рассмотрением жалобы займутся специалисты УФАС 26 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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