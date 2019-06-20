2019-06-20T06:41:12+03:00
Общество

Полиция не стала возбуждать уголовное дело против владельца «Дикой утки»

На объекте просто возводится дренажная подушка, чтобы потом заниматься там сельским хозяйством
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
"О чайках и других птицах, обитающих на озере, в постановлении ни слова. Город дураков и гениев обмана", - отметили активисты на своей странице."О чайках и других птицах, обитающих на озере, в постановлении ни слова. Город дураков и гениев обмана", - отметили активисты на своей странице.
Изменить размер текста:

Полицейские не стали возбуждать уголовное дело в отношении владельца участка на котором расположено озеро «Дикая утка». Об этом сообщается в группе «Рязань. Экология». Там же опубликовали фрагмент постановления об отказе в возбуждении за подписью врио замначальника ОМВД России по Советскому району Рязани Федина Д.Н.

«Опрошенный по данному факту Шпаков Юрий Анатольевич (владелец – Ред.) пояснил, что данный участок предназначен для сельскохозяйственного производства и не имеет ограничения прав и обременений. В данный момент Шпаков проводит рекультивацию земельного участка, так как не может использовать его для сельского хозяйства из-за заболоченности. Также Шпаков дополнил, согласно техническому отчету гидрологического обследования земельного участка, данная заболоченность не является водным объектом, тем более озером. В настоящее время Шпаков возводит дренажную подушку и в дальнейшем планирует использовать указанный земельный участок для ведения сельского хозяйства», - указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 29 мая Дирекция благоустройства города пригнала к «Дикой утке» экскаваторы и трактор, чтобы засыпать траншею, которую вырыли для осушения водоема. Хотя сам объект, который специалисты считают озером, расположен на частной земле, участок с траншеей находится в государственной собственности и пользовании муниципалитета, поэтому вмешательство арендатора неправомерно (подробнее).

Еще ранее этот водный объект получил общероссийскую известность после того, как на медиафоруме ОНФ рязанские журналисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить уничтожение озера.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Активисты начали засыпать канал для осушения «Дикой утки» в Рязани

Они сигнализируют, что на берегах озера продолжают сваливать грунт и строительный мусор (подробнее).

Рязанскому озеру «Дикая Утка» планируют придать охранный статус

Этот вопрос сегодня обсуждается в рязанском научном сообществе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский коммерсант отстаивает право на перевозку детей в оздоровительные лагеря
Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью по-прежнему не потушен
В Рязани активисты создали петицию с требованием чистого воздуха
Прокуроры Рязани проверят «провальный капремонт» на улице Строителей
В Рязани между Приокским и Канищевым хотят построить спорткомплекс
В Рязанской области проведут российско-египетские военные маневры
В Рязани с начала года подешевела аренда жилья
Пикет против продажи лесного участка провели в центре Рязани
Рязанский экс-градоначальник содержался в ИВС с нарушениями
Районные рязанские больницы получат девять передвижных медицинских комплексов
Новая школа на Михайловском шоссе Рязани должна заработать через 6 лет
Против бывшего главы администрации Шилова возбудили уголовное дело
Под Рязанью во время военных учений на полигоне случился пожар
Жара пришла в Рязань минимум на три дня
Чиновники озаботились экологической ситуацией в Рязани
Появилось видео ДТП со скорой помощью – она ехала на красный сигнал светофора
Опубликован список рязанских районов, где в этом году появятся ФАПы
Парализованная инсультом рязанка вышла из ОКБ на своих ногах
В Скопинском районе назвали самые благоустроенные детсады
3 августа Рязань отпразднует День города
В Рязанском онкодиспансере появились инновационные диагностические приборы
Число безработных в Рязанской области стабильно растет
Осужденному в рязанской колонии передали наркотики в куске мяса
В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Под Рязанью произошло лобовое ДТП с участием мопеда и мотоцикла
Мост через Оку в Рязани в ближайшее время ремонтировать не будут