Полиция не стала возбуждать уголовное дело против владельца «Дикой утки»
Полицейские не стали возбуждать уголовное дело в отношении владельца участка на котором расположено озеро «Дикая утка». Об этом сообщается в группе «Рязань. Экология». Там же опубликовали фрагмент постановления об отказе в возбуждении за подписью врио замначальника ОМВД России по Советскому району Рязани Федина Д.Н.
«Опрошенный по данному факту Шпаков Юрий Анатольевич (владелец – Ред.) пояснил, что данный участок предназначен для сельскохозяйственного производства и не имеет ограничения прав и обременений. В данный момент Шпаков проводит рекультивацию земельного участка, так как не может использовать его для сельского хозяйства из-за заболоченности. Также Шпаков дополнил, согласно техническому отчету гидрологического обследования земельного участка, данная заболоченность не является водным объектом, тем более озером. В настоящее время Шпаков возводит дренажную подушку и в дальнейшем планирует использовать указанный земельный участок для ведения сельского хозяйства», - указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
Напомним, 29 мая Дирекция благоустройства города пригнала к «Дикой утке» экскаваторы и трактор, чтобы засыпать траншею, которую вырыли для осушения водоема. Хотя сам объект, который специалисты считают озером, расположен на частной земле, участок с траншеей находится в государственной собственности и пользовании муниципалитета, поэтому вмешательство арендатора неправомерно (подробнее).
Еще ранее этот водный объект получил общероссийскую известность после того, как на медиафоруме ОНФ рязанские журналисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить уничтожение озера.
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ИСТОЧНИК KP.RU