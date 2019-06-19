2019-06-19T22:09:21+03:00
Происшествия

Прокуроры Рязани проверят «провальный капремонт»на улице Строителей

В двух квартирах обвалился потолок, прогнившие конструкции не выдержали веса рабочих
Антоний ВОХЕЧ
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О проблеме жильцов трехэтажки на улице Строителей в прямом эфире рассказала ГТРК «Ока» в начале недели. В процессе замены кровли в двух квартирах обвалился потолок, прогнившие конструкции не выдержали веса рабочих. По счастливой случайности никто не пострадал. Журналисты обратились за комментариями в управляющую компанию и областной Фонд капремонта. Ни в одной из организаций вразумительных ответов они не получили.

Теперь этим занялась уже прокуратура Железнодорожного района города Рязани — сообщили журналисты программы «Вести.Рязань».

- Организована проверка по факту проведения капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Строителей, д.15, где в квартирах проживающих граждан, произошло частичное обрушение потолочных перекрытий. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - так прокомментировала сложившуюся на сегодняшний день ситуацию помощник прокурора Анастасия Левшенкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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