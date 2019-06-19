2019-06-19T20:36:56+03:00
Политика

В Рязанской области проведут российско-египетские военные маневры

По словам министра обороны РФ, учения намечены на август 2019 года, в них примут участие и белорусские десантники
Сергей ЮРЧЕНКО
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На август намечено совместное учение российских десантников с египетскими. Об этом сообщил 19 июня министр обороны России Сергей Шойгу. Он уточнил, что местом проведения мероприятий станет именно Рязанская область.

– Эти мероприятия стали уже традиционными, – цитируют министра обороны СМИ. – На них прибудут и спецназовцы из Белоруссии, которые также продемонстрируют свое боевое мастерство.

В Москве в среду прошло заседание коллегии министерства обороны РФ по вопросам реализации государственного заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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