Районные рязанские больницы получат девять передвижных медицинских комплексов
Районные больницы Рязанской области получат девять передвижных мобильных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. На их закупку областные власти направят 70 млн федеральных рублей.
Мобильные медицинские комплексы отправятся в больницы Старожиловского, Милославского, Александро-Невского, Шацкого, Кораблинского, Михайловского, Скопинского, Ряжского районов, а также в Новомичуринскую межрайонную больницу.
Напомним, в прошлом году в регионе впервые использовали «передвижные ФАПы». Преимущество мобильных комплексов в том, что прием за один выезд проводит не один фельдшер или участковый терапевт, а бригада специалистов. За последние полгода бригады медиков выполнили 250 выездов, осмотрели и проконсультировали более 12,5 тысяч человек.
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На строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов и одной амбулатории потратят более 114 миллионов рублей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU