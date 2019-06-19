2019-06-19T18:10:12+03:00
Общество

Районные рязанские больницы получат девять передвижных медицинских комплексов

На закупку «мобильных ФАПов» из федерального бюджета направят 70 миллионов рублей
Александр РАДЫГИН
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Мобильные комплексы будут объезжать селения, где проживают до 100 человек.Мобильные комплексы будут объезжать селения, где проживают до 100 человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Районные больницы Рязанской области получат девять передвижных мобильных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. На их закупку областные власти направят 70 млн федеральных рублей.

Мобильные медицинские комплексы отправятся в больницы Старожиловского, Милославского, Александро-Невского, Шацкого, Кораблинского, Михайловского, Скопинского, Ряжского районов, а также в Новомичуринскую межрайонную больницу.

Напомним, в прошлом году в регионе впервые использовали «передвижные ФАПы». Преимущество мобильных комплексов в том, что прием за один выезд проводит не один фельдшер или участковый терапевт, а бригада специалистов. За последние полгода бригады медиков выполнили 250 выездов, осмотрели и проконсультировали более 12,5 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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