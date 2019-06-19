Жара пришла в Рязань минимум на три дня

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-19T17:00:14+03:00

Продавцы воды в ближайшие дни, конечно, тоже жаловаться не будут.

Огурцы, конечно, в восторге – они в такую погоду попрут. А вот нам даже ветерка приличного не обещают

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 20 июня.

По информации синоптиков, в четверг будет лишь небольшая облачность. Осадков же не обещают вовсе. Ветер при этом переменный и всего 2-7 м/с.

Температура воздуха по области ночью +10...+15°С, днем столбики термометров доберутся до +25...+30°С.

Согласно предварительному прогнозу на последующие два дня, в пятницу и субботу прохладу ждать не стоит: по ночам +16…+18°С, днем +26…+31ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU