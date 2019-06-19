В Скопинском районе назвали самые благоустроенные детсады
19 июня в Скопинском районе подвели итоги конкурса «Лучшая игровая площадка и участок детского сада», сообщают муниципальные власти. Всего в смотре-конкурсе участвовали 15 детсадов, а его цель – активизировать работу сотрудников детских садов по благоустройству и озеленению территорий.
В итоге, в номинации «Маленький водоем» победителями признаны Успенский детский сад (1 место) и детский сад «Радуга» (2 место).
В номинации «Веселый заборчик»:
- 1 место — Павелецкий детский сад;
- 2 место — «Радуга» и Чулковская школа;
- 3 место — Ильинский детский сад.
В номинации «Сказочное оформление участка» победили детский сад «Радуга», Корневская школа, Побединский детский сад и Мало-Шелемишевский детский сад.
В номинации «Сказочное чудо-юдо:
- 1 место — Секиринский детский сад;
- 2 место — Горловский детский сад;
- 3 место — Корневская школа.
В номинации «Чудо - клумба»:
- 1 место — Павелецкий детский сад;
- 2 место — Клекотковский детский сад и Корневской детский сад;
- 3 место — Горловский детский сад и Шелемишевский детский сад.
Фото: администрация Скопинского района.
В номинации «Чудо-огород»:
- 1 место — Горловский детский сад;
- 2 место — Павелецкий детский сад».
В номинации «Лучшая цветущая площадка» победителем признан только Успенский детский сад.
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ИСТОЧНИК KP.RU