В Скопинском районе назвали самые благоустроенные детсады

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-19T15:02:29+03:00

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19 июня в Скопинском районе подвели итоги конкурса «Лучшая игровая площадка и участок детского сада», сообщают муниципальные власти. Всего в смотре-конкурсе участвовали 15 детсадов, а его цель – активизировать работу сотрудников детских садов по благоустройству и озеленению территорий.

В итоге, в номинации «Маленький водоем» победителями признаны Успенский детский сад (1 место) и детский сад «Радуга» (2 место).

В номинации «Веселый заборчик»:

- 1 место — Павелецкий детский сад;

- 2 место — «Радуга» и Чулковская школа;

- 3 место — Ильинский детский сад.

В номинации «Сказочное оформление участка» победили детский сад «Радуга», Корневская школа, Побединский детский сад и Мало-Шелемишевский детский сад.

В номинации «Сказочное чудо-юдо:

- 1 место — Секиринский детский сад;

- 2 место — Горловский детский сад;

- 3 место — Корневская школа.

В номинации «Чудо - клумба»:

- 1 место — Павелецкий детский сад;

- 2 место — Клекотковский детский сад и Корневской детский сад;

- 3 место — Горловский детский сад и Шелемишевский детский сад.

Фото: администрация Скопинского района.

В номинации «Чудо-огород»:

- 1 место — Горловский детский сад;

- 2 место — Павелецкий детский сад».

В номинации «Лучшая цветущая площадка» победителем признан только Успенский детский сад.

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Кстати, лишь один из них расположен в облцентре, остальные – в районах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU